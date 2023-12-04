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        TBMM Çocuk Hakları Komisyonu heyeti, depremin vurduğu Nurdağı'nda incelemede bulundu

         TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyeti, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:00
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        TBMM Çocuk Hakları Komisyonu heyeti, depremin vurduğu Nurdağı'nda incelemede bulundu
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         TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyeti, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı ilçesini ziyaret eden TBMM İnsan Hakları İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik'i ziyaret etti. Burada yapılan toplantıda deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Radiye Sezer Katırcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra ilçede kurulan konteyner kent yaşam alanlarını ile AÇEV Çocuk ve Aile Merkezini ziyaret ederek çocuklar ile bir araya geldi.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep / Nurdağı - Kadir ÇELİK

        2023-12-04 16:49:17

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