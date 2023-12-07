Gaziantep'te halk otobüsünün çarptığı engelli öldü

GAZİANTEP'tehalkotobüsünün çarptığı Suriye uyruklu engelli Muhammed İd (46), 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 30 Kasım'da Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen işitme ve konuşma engelli Muhammed İd'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsü çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed İd, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.