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        Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: 2-1

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:08
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        Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: 2-1
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        STAT:Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Hasan Hüseyin Tetik

        GAZİANTEP FK: Batuhan Şen- Ertuğrul Dk. 100 Djilobodji), Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Bİkel), Ömürcan Artan, M'Bakata, Jevtovic, Mirza Cihan (Dk. 46 Markovic), Maxim (Dk. 46 Oğulcan), Gradel (Dk. 77 Onurhan Babuşçu), Ajeti (Dk. 62 İlker Karakaş)

        ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Burak Tuğ-Melih Mursal,Berk Akgönül (Dk. 84 Mehmet Tekeci),Batuhan Günaldı (Dk. 70 Mehmethan Küçük) ,Onur Kalkan (Dk. 101 Mertan Caner Öztürk), Batuhan Salman (Dk. 84 Fatih Arhan), Talha Özler, Kaan Aygün, Miraç Acer, Kürşat Savaş (Dk. 46 Rüstem Yiğit Yıkılmaz), Yakup Kalkan (Dk. 46 Mehmet Emin Keskin), 

        GOLLER: Dk. 45+2 Arda Kızıldağ, Dk. 93 İlker Karakuş (Gaziantep FK) - Dk.90+4 Mehmet Han (Etimesgut Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Sumudica (Teknik direktör), İlker Karakaş,Ertuğrul, Arda Kızıldağ,Batuhan Şen (Gaziantep FK) - Onur Kalkan, Mehmet Emin Keskin,Yiğit (Etimesgut Belediyespor)

        Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında ağrıladığı 2'nci lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u 90 dakikası 1-1 sona eren maçta uzatmalarda 2-1 mağlup etti.

        18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mirza'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Ajeti'nin vuruşu az farkla auta çıktı. 

        29'uncu dakikada orta alandan gelişen Etimesgut Belediyespor atağında topla buluşan Yakup topu Batuhan Salman'a bıraktı. Batuhan'ın şutunda topu kaleci son anda kurtardı.

        45+2'nci dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ortasında topla buluşan Gradel'in vuruşunu savunma kale çizgisinden çıkardı. Pozisyonun devamında Arda Kızıldağ'un vuruşu ağlara gitti: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

        64'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğulcan'ın pasında topla buluşan İlker'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

        81'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Oğulcan'ın pasında topla buluşan Markovic'in şutu az farkla auta çıktı. 

        90+4'üncü dakikada sol kanatta Markovic'ten topu alan Yiğit ceza sahası çizgisine kadar taşıdı. Yiğit'in pasında topla buluşan Mehmet Han'ın vuruşu ağlara gitti: 1-1.

        Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle bitti ve uzatma devrelerine geçildi. 

        93'üncü dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Markovic topu direk İlket Karakuş'a gönderdi. Topla buluşan İlker Karakuş'un şutu ağlara gitti: 2-1.

        Rakibini uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'nci tura yükseldi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA- Kadir GÜNEŞ

        2023-12-07 17:59:23

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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