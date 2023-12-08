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        7 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:50
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        7 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 katlı Özer Apartmanı'na ağır hasar raporu verilmesinin ardından ekipler dün gece iş makineleriyle çalışmaya başladı. Bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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