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        Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        GAZİANTEP'tearkadaşı Mustafa Bağcı (35) tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan Kerim Serttaş (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:00
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        Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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        GAZİANTEP'tearkadaşı Mustafa Bağcı (35) tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan Kerim Serttaş (41), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu dükkanı bulunan Kerim Serttaş ile iş yerine gelen arkadaşı Mustafa Bağcı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Mustafa Bağcı üzerinden çıkarttığı bıçakla Kerim Serttaş'ı göğsünden yaraladı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Bağcı'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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