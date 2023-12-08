Yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı

GAZİANTEP'teyolcu servisinin vince çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.