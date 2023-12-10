Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-3

STAT:Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

GAZİANTEP FK: Nita- Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 57 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Dragus

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 87 Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90 Fountas), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca (Dk. 87 Bardhi), Onuachu (Dk. 73 Enis Destan)

GOLLER: Dk. 79 Dragus (Gaziantep FK), Dk. 47 ve Dk. 75 Trezeguet, Dk. 57 Bakasetas (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Mendy, Enis (Trabzonspor)

Trabzonspor, Süper Lig'in 15´inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

11´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dragus, Oğulcan´a pas verdi. Oğulcan Çağlayan´ın müsait pozisyonda vurduğu şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31´inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca´nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu´nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

35´inci dakikada sağ köşeden gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Visca rakibini geçerek pası Trezeguet´e verdi. Müsait pozisyondaki Trezeguet´nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

41´inci dakikada orta alandan başlayan ev sahibi takımın atağında Maxim´in pasında topla buluşan Dragus´un şutu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47´nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca´nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu´nun kafa vuruşu Djilobodji´den döndü. Pozisyonun devamında Trezeguet´in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

59´uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür´ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas´ın sağ ayağıyla yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

62´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic´in ara pasında topla buluşan Maxim´in vuruşu kalecinin dokunuşu ile üst direkten döndü.

75´inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Visca´nın ortasında topa iyi yükselen Enis Destan´ın kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Pozisyonun devamında Trezeguet´in vuruşu ağlara gitti: 0-3.

79´uncu dakikada Gaziantep FK sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dragus´un vuruşu ağlara gitti: 1-3.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma konuk takımınü 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-12-10 21:01:44

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