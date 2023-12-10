Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor, Süper Lig'in 15´inci haftasında Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep FK´nın 7-8 transfere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bu transferler yapılmaz ise takımın ligde kalmasının zor olacağını belirtti. Maç sırasında taraftarın kendisiyle ilgili tepkilerine de cevap veren Sumudica, taraftarın tepkiyi kendisine değil başkasına göstermesi gerektiğini kaydederek, kendisinin geldiğinde Gaziantep FK´nın hiç puanının olmadığını anlatarak, "İlk yarı iyi oynadık. Rakibi iyi de kapattık. Maalesef ikinci yarının başında golü yedik. Zorlu bir rakibe karşı oynadığımızı kabul ediyorum, bizden daha iyilerdi. Taraftarların tepkisini de anlayabiliyorum. Taraftarın tepkiyi Sumudica´ya değil başkasına göstermesi lazım. Ben buraya geldiğimde bu takımın 0 puanı vardı. Geldikten sonra 15 puan topladık. Bu benim takımım değildi, kadroyu ben kurmadım. Taraftarın tepkisini duydum. Bu takım neden oynamıyor gibi tepkiler vardı. Ben 3 yıl önce buradayken bu takım daha iyi oynuyordu. Çünkü kadroyu ben kendim yapmıştım. Şu an için taraftarın bizlere destek olması lazım. Herkesin birlik olması lazım. Bu takımın açıkçası 7-8 transfere ihtiyacı var. Bunları yapamazsak ligde kalmamız çok zor. Her maça biliyorsunuz 3 Türk futbolcu ile başlamak zorundayım. Bugün Ogün´ü değiştirmek istiyordum. Ogün´ü çıkarsaydım o mevkiye koyabileceğim bir Türk var mı onu da sizlere sormak istiyorum. Furkan Soyalp sakat. Yedek kulübesinde sadece İlker var o da forvet. Ben ne yapabilirim. Ben mi Türk pasaport alıp oynayayım. Taraftar Ogün için tepki veriyor ama kim girecek bilmiyorum. Orta alanda başka Türk oyuncu yok. Mesela Mustafa'yı sağ bekte kullanıyorum ama normalde Mustafa önde oynayan bir oyuncu. Yedek kadroya bakınca İlker ve Mirza var bunun dışında yapabileceğim bir hamle yok. Sadece Gaziantep için değil bu ülkede herkes futbolu biliyor ve herkes teknik direktör. 3 yıl önce kimse 'Sumudica´yı neden gönderiyorsunuz' diye bir şey demedi. O zaman taraftarlar neden tepki göstermediler? Takım iyi giderken taraftarın tepki vermesi gerekiyordu. İlk yılımda geldiğimde bu takım çok iyiydi. 8´inci sıradaydı. İyi durumdaydı. 3 yıl önce bu takım 20 maç evinde hiç evinde kaybetmedi. Taraftarlara bunu hatırlatmalıyız. Suçlu olan ben isem benim için problem yok. Herhangi bir toplantı yaparsak başkan ve yönetim benden memnun değilse konuşuruz. Ben daha önce söyledim para için değil bu şehir için buradayım. Devre arasında transferleri yapmayı başarabilirsek bu takım ligde kalacaktır. Aksi durumda ligde kalması çok zor. Ben buraya geldiğimde transfer için 2-3 gün vardı. Transfer yapmak istediğimde bu takımın 14 yabancı futbolcusu vardı. Kulüp de bir yandan fedakarlık yaptı. Transferin son günlerinde iyi futbolcu bulmak çok zor oluyor. Tabi şu anda ben kontak halindeyim. Şu anda 1 ay var, zamanımız var. İstediğimiz futbolcular gelirse yine tekrarlıyorum ligte kalacağız" şeklinde konuştu.

AVCI: TAMAMEN DOĞRU OYNAYAN BİR TAKIM VARDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, değişik formasyonlarda oynayan Gaziantep FK´ya karşı farklı hazırlıklar yaptıklarını belirterek, maç içerisinde oyuncularını doğru bir şekilde oynadıkları için tebrik etti. İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Avcı, Trabzonspor´da 100´üncü maçına çıkmanın gururunu yaşadığını kaydederek, "Maç öncesi dediğim gibi değişik formasyonlarda oynayan Gaziantep FK´ya karşı ciddi bir şekilde oyun organizasyonlarına hazırlandık. Hepsini nasıl karşılarız diye hazırlığını ve analizini yaptık. Maçın geneline bakacak olursak ilk 25 dakika oyuna girmek kolay olmuyor. Rakip için de geçerli. Dengeli bir oyun vardı. Bu dakikadan sonra 7-8 tane net pozisyonlarımız oldu. 2-0´dan sonra tamamen doğru oyun oynayan bir takım haline geldik. Sonrasında 3´üncü golü bulduk. Daha farklı da olabilirdi. Bugün bütün çalıştığımız işleri çok doğru uyguladılar. İyi bir galibiyet aldık. Bugün benim adıma Trabzonspor´da 100´üncü maça çıkmışım. Bu her teknik adamı gururlandırır. Ben de Trabzonspor ailesinde olduğum için gurur duyuyorum. Bu yüzden biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Zaman zaman iniş ve çıkışların olduğu dönemleri yaşayacağız. Şimdi hem yarışırken, hem sonuç alırken organizasyonumuzu geliştirmeye çalışacağız. Bugün tüm oyuncularımı plana sadık kaldıkları için tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Marius Sumudica´nın açıklamaları

- Abdullah Avcı´nın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-12-10 22:09:01