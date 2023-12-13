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        Roman ailelerin fahri koordinatörü dövüldü

        GAZİANTEP Valiliği tarafından, Roman aileler adına 'fahri koordinatör' olarak görevlendirilen Duygu İspir (37), kendisine verilen görev nedeniyle başka bir Roman derneği başkanının yakınları tarafından darbedildi. Kolu kırılan İspir, şikayetçi olduğunu ifade ederek, "10 yıldır dernek başkanıyım. Neden o koordinatör olamadı diye, yakınları öldüresiye dövdü" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:45
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        Roman ailelerin fahri koordinatörü dövüldü
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        GAZİANTEP Valiliği tarafından, Roman aileler adına 'fahri koordinatör' olarak görevlendirilen Duygu İspir (37), kendisine verilen görev nedeniyle başka bir Roman derneği başkanının yakınları tarafından darbedildi. Kolu kırılan İspir, şikayetçi olduğunu ifade ederek, "10 yıldır dernek başkanıyım. Neden o koordinatör olamadı diye, yakınları öldüresiye dövdü" dedi.

        Şehitkamil ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışan Duygu İspir, aynı zamanda Gaziantep Valiliği tarafından kentte yaşayan Roman ailelerin sorunlarını ve isteklerini duyurmak için 'fahri koordinatör' olarak görevlendirildi. İspir, görevlendirildiği günden bu yana başka bir Roman derneği başkanının aile yakınlarıyla sorunlar yaşamaya başladı. İspir, tehditler aldığını ifade ederek, dernek başkanı Niyazi B. hakkında şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı çıkarıldı. 5 Aralık'ta ise evinde, Duygu İspir, annesi, babası ve oğlu, 4 kişi tarafından sopayla darbedildi. Hastaneye kaldırılan İspir'in yüzünde, başında ve vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluştu, kolunun kırıldığı tespit edildi. Duygu İspir'in şikayeti üzerine kendisini darbeden dernek başkanı Niyazi B.'nin eşi Necla B., kızı Filiz E., kayınbiraderi Mahsuni Ç. ile onun eşi Aliye Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        'ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER'

        Duygu İspir, daha önce de ölüm tehditleri aldığını ve dernek başkanı Niyazi B. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Niyazi B. hakkında 5 ay uzaklaştırma cezası verilmesinin ardından yakınları tarafından tehdit edildiğini söyleyen İspir, kendisine verilen görevden dolayı dernek başkanının aile yakınlarının saldırısına uğradığını kaydetti. Saldırının detaylarını anlatan İspir, "Bana uygulanan şiddet 5 Aralık günü başıma geldi. O sırada görevimin başındaydım. Gelinimizden bir telefon geldi. Bana 'Abla anne babanı dövüyorlar' dedi. Koştura koştura eve yetiştim. Niyazi B.'nin yakınları eve gelince bana da saldırdılar. Ben 10 yıldır dernek başkanıyım. 'Neden Roman koordinatörü ben olmadım da sen oldun?' diye beni göze almıştı. Tehditler ediyordu. Uzaklaştırma kararı olduğu için aile yakınlarını göndermiş evimize. Ben eve o gün geldikten sonra dernek başkanının karısı, kızı, kayınçosu ve onun karısı yine geldiler ve beni de öldüresiye darbettiler. Olay anında duydum ve 'Ölümüne vurun' diyorlardı. Burnumdan, ensemden ciddi darbeler aldım. Yine 14 yaşındaki oğlumun da kollarına sopalarla vurdular. Anne babamı sopalarla dövdüler. Ben o an travma geçirmişim. Hastaneye yetiştirdiler. Ben de saldırı dolayısıyla şikayetçi oldum. 'Davandan vazgeçeceksin' diye yine tehdit telefonları alıyorum. Bir STK başkanı görevini kötüye kullanıyorsa görevinden alınması gerekiyor. Gaziantep Valimizin talimatıyla olayı takip eden ve yanımda olan tüm müdürlerime, amirlerime teşekkür ederim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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