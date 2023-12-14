Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AhmetATMACA/GAZİANTEP,( DHA)-GAZİANTEP'te otomobilin kavşakta çarptığı motosikletin sürücüsü Gökhan Mustafa Kömürcü (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Gökhan Mustafa Kömürcü'nün kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrulan Kömürcü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, polis kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.