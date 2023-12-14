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        Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:40
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        Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Suriye'de 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktasında örgüt adına görev yapan şüphelinin adresini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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