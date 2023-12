Gaziantep'te 5'inci Gazi Yarı Maratonu'na 1300 atlet katıldı

Gaziantep'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 1300 profesyonel atletin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden start aldı. Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe´nin startını vermesi ile 21K maratonu başladı. Uluslararası profesyonel sporcularında yer aldığı programda 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda 1300 profesyonel atlet maratonda yerini alarak kilometrelerce koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarış öncesi yaptığı konuşmada tüm sporculara başarılar diledi.

Şahin, Gaziantep'in her alanda olduğu gibi sporda da öncü bir şehir olduğunu ve yapılan spor faaliyetleriyle şehrin ismini dünyaya duyurduğunu söyledi. Türkiye yüzyılının sporda da kendisini göstereceğini kaydeden Şahin, "Spor öz güvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay-Yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmaya hazır mıyız? İstiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. Önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Gaziantep'in tarihte önemli bir yere sahip olduğu kadar sporda da öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de yapılan birçok yarışın içinde en özeli Gazi Yarı Maratonu. Çünkü Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

2023-12-17 12:38:26