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        Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoran bastı

        GAZİANTEP'te, evine sipariş ettiği beyranın fiyatını yüksek bulan müşteri kuryeyi darbetti. Öfkeli müşteri daha sonra 9 kişilik grupla restoranı basıp işletme sahibi Mustafa Odabaşı'nı darbettikten sonra silahlarla havaya ateş açtı. Saldırı anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:50
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        Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoran bastı
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        GAZİANTEP'te, evine sipariş ettiği beyranın fiyatını yüksek bulan müşteri kuryeyi darbetti. Öfkeli müşteri daha sonra 9 kişilik grupla restoranı basıp işletme sahibi Mustafa Odabaşı'nı darbettikten sonra silahlarla havaya ateş açtı. Saldırı anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi evine beyran siparişi verdi. Fiyatının 120 lira olduğunu öğrenen müşteri, bir gün önce aynı çorbayı 100 liraya içtiğini belirterek, kurye ile tartıştı. Kuryeyi darbeden şüpheli daha sonra beraberinde 9 kişi ile birlikte Mustafa Odabaşı'nın işlettiği restorana gitti. Burada restoran sahibi ile tartıyan ve darbeden kişiler, ardından tabanca ile havaya rast gele ateş açtı. Saldırının ardından işyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine kimliği belirlenen şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

        Mustafa Odabaşı, beyran fiyatını yüksek bulan müşterinin kuryeyi darbettikten sonra işyerini bastığını söyledi. Silahların ateşlenmesi nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını ve şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Odabaşı, "Beyrana zam yapmıştık. Siparişi gönderdik ama müşteri beyranı almadı. Bunun yanında kuryeyi de hakaret ederek darbetti. Telefon ettik neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye ve tehdit etmeye başladılar. Bir süre sonra da dükkanımızı basıp havaya çevreye ateş açtılar. Bize 9 kişi saldırdı, onlar gidince polis şikayetçi olduk" diye konuştu.

        İşletme sahibi Odabaşı ve oğlunun darbedilerek silahların ateşlendiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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