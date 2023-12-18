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        16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

        GAZİANTEP'te, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet K.'nın babasından izinsiz aldığı otomobille seyir halindeyken yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:20
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        16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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        GAZİANTEP'te, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet K.'nın babasından izinsiz aldığı otomobille seyir halindeyken yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., babasından izinsiz aldığı 55 ALZ 99 plakalı otomobille beraberinde 5 arkadaşıyla birlikte dolaşmaya başladı. Mehmet K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Mehmet K. ve arkadaşı Enes Çelik'in (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet K. ve Enes Çelik'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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