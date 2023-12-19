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        Gaziantep'te dere kenarında bebek cesedi bulundu

        GAZİANTEP'te5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi, dere kenarında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:30
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        Gaziantep'te dere kenarında bebek cesedi bulundu
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        GAZİANTEP'te5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi, dere kenarında bulundu.

        Tüfekçi Yusuf Bulvarı Alleben Deresi'nin kenarında hareketsiz bebek gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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