Gaziantep FK - Adana Demirspor: 2-2

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

GAZİANTEP FK: Nita- Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, M´Bakata, Markovic (Dk. 76 Riascos), Gradel, Dragus (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan)

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev- Svenson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Ndiaye (Dk. 46 Michut), Emre Akbaba (Dk. 86 Tayfun Aydoğan) , Yusuf Sarı (Dk. 90 Luiz Carlos), Niang (Dk. 46 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 46 Akintola)

GOLLER: Dk. 17 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Markovic (Gaziantep FK) - Dk. 72 Emre Akbaba, Dk. 73 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - Ndiaye (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

7´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında M´Bakata´nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus´un kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

9´uncu dakikada sağ kanatan gelişen ev sahibi takımın atağında Mustafa Eskihellaç´ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus´un şutu az farkla auta gitti.

17´nci dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Markovic´in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ´ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25´inci dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı´nın ortasına iyi yükselen Niang´ın kafa vuruşunu kaleci Nita son anda kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç´ın ceza sahası içerisine girerek vuruşu Cisse´nin ters vuruşunun ardından direğe çarpıp kornere gitti.

54'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Markovic´in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

72´nci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Akintola rakiplerinden sıyrılarak ceza sahsına girip vurduğu şut kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba´nın vuruşu ağlara gitti: 2-1.

73´üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topla buluşan Akintola´nın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şut ağlara gitti: 2-2.

88´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gradel´in ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Riascos´un vuruşunu savunma çizgiden son anda çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2´lik beraberlik ile sonuçlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-12-19 22:17:09