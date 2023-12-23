Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞEHİTOLURSAM PAYLAŞIN

        Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntüler ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İslahiye'de öğrencilere tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İslahiye'de öğrencilere tanıtıldı
        Gaziantep'te "Aile Akademisi" protokolü imzalandı
        Gaziantep'te "Aile Akademisi" protokolü imzalandı
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
        TSK'dan, Suriye'ye askeri sevkiyat
        TSK'dan, Suriye'ye askeri sevkiyat
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
        Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü me...
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü me...