Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)
ŞEHİTOLURSAM PAYLAŞIN
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntüler ortaya çıktı.
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