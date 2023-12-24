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        Şehit Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi Gaziantep'e getirildi

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) cenazesi Gaziantep'e getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:45
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        Şehit Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi Gaziantep'e getirildi
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) cenazesi Gaziantep'e getirildi.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit İyem'in cenazesini havalimanında; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belediye başkanları, şehidin annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem, kardeşleri, yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verilecek.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-12-24 15:41:05

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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