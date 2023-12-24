Şehit Uzman Çavuş İyem'in cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)

BABAOĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILARAK AĞIT YAKTI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem´in Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanında karşılanmasının ardından tören için Asri Mezarlıkta Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül, Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Abdulkadir İyem´in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin anne, babası ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet İyem, tabutun önünde bulunan oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Şehit İyem´in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-12-24 16:54:25