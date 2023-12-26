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        Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:10
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        Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek (2)
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        TÜRKİYEKOOPERATİFLER FUARI'NA KATILDI

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonra Cumhuriyetin 100´üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, bu yıl Gaziantep´te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı´nın beşincisine katıldı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen programda Bolat´ın yanı sıra; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.

        Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, kooperatiflerin önemli olduğunu ve tabandan ticari hayatın içerisine katılarak refahı arttırdığını söyledi. Bolat, kooperatiflere önemli desteklerde bulundukların, özellikle kadın kooperatifler ve girişimciler için de özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        ´´Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde kooperatiflerimizin üretim kapasitesini geliştirerek pazarlamada ticarette ve ihracatta daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamak için ticaret bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Esnaflarımızla, şirketlerimizle ve kooperatiflerimizle ilgilenen ticaret bakanlığı olarak beşincisini düzenlediğimiz bu kooperatifler fuarını bu yıl kardeş Türk devletlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kooperatiflerle büyük bir aile olarak bir arada bulunuyoruz. Gaziantep´in de yer aldığı kadim şehrimiz 6 Şubat depreminde gerçekten büyük bir acı ve yıkımla sarsılmıştı. Aşağı yukarı 11 ay geride kaldı Hükümet olarak da depremden etkilenen bölgelerde ekonominin iş dünyasının yara almaması ve yaralarının sarılması için acil tedbirleri hemen cumhurbaşkanımızın talimatları ile devreye almıştık. Müşteri uygulaması ile vergiler ve sigorta primleri ertelenmişti. Türkiye´de 50 binden fazla kooperatifimiz var. Bunlar refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulü ile dayanışma içinde ticarete katılmalarını mümkün kılmaktadırlar.  Bu noktada üreticiden tüketiciye aracısız ulaşabilen bu kooperatiflerimiz sayesinde maliyetleri azaltmak tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlamak kontrol altında tutmakta mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız. Türkiye Kooperatifler Fuarı`nda inşallah 180 tane katılımcı kooperatiflerimiz var. Kardeş ülkelerden gelen kooperatifler var ve 180 kooperatifin 54 tanesi kadın kooperatifler. Biz ticaret bakanlığı olarak kadın kooperatiflerimizin sayısını arttırmak için onlara büyük kolaylıklar sağlıyoruz.  2020´den bu yana 629 kadın kooperatifimizin 866 projesi için desteklerde bulunduk. 77 milyon TL destek verdik.´´

        Programın ardından kooperatif kurucusu kadınlara ödül verildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-12-26 16:03:33

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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