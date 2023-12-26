Bakan Göktaş: Şehit ailelerine dil uzatanlara fırsat vermeyeceğiz (2)

AİLEAKADEMİSİ AÇILIŞINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları ile üniversiteler iş birliğinde kurulan 'Aile Akademisi' açılışına katıldı. Açılış programına Göktaş´ın yanı sıra; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI AİLE YÜZYILI OLACAK'

Açılış programında konuşan Bakan Göktaş, ailenin insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinelerden olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak bir taraftan aileleri gelişmelere hazırlıklı kılmaya çalışırken, diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı risklere karşı aileleri daha dirençli ve bilinçli hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Ailenin gelişmesinin gelecek nesillere en önemli miras olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle dedi:

"Aile, geçmiş ile gelecek, çocuk ile nene- dede, birey ile toplum arasında köprüdür. Biz, gücümüzü aileden alıyoruz. Ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyeti toplumsal huzurun da teminatıdır. Ailenin temelleri güçlendiğinde, toplumun temelleri de güçlenir. Nitekim her daim zikrettiğimiz gibi; Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Toplumsal yapının ve sosyal kalkınmanın sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için aile kurumunun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümler sosyal, kültürel ve iktisadi alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarını derinden etkilemektedir. Bu değişim ve dönüşümden hiç kuşkusuz aile kurumumuz da etkilenmektedir. Bakanlık olarak bir taraftan ailelerimizi bu gelişmelere karşı daha hazırlıklı kılmaya çalışırken, diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı risklere karşı ailelerimizi daha dirençli ve bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kötü, çirkin ve yanlışın hızla yayıldığı bu çağda, iyi doğru ve güzeli içinde barından aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içeriklere karşı bilhassa medyamızı daha hassas davranmaya davet ediyorum. Aile, yapısı, değerleri ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurumdur. İşte tam da bu noktada ailelere rehberlik edecek, onlara gerekli destekleri sağlayacak ve aile dinamiklerini daha da sağlamlaştıracak Aile Akademisi´nin varlığını oldukça kıymetli buluyorum. Hanımefendi Emine Erdoğan, her zaman modern dünyada ailenin korunaklı bir sığınak olduğuna, güvenli aile ortamının, güçlü ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine önemli katkılar sağladığına dikkat çeker. Bu noktadan hareketle bakanlık olarak biz de aileyi koruma ve aile değerlerimize sahip çıkma anlayışı ile 2023 yılında `aile´ odağında bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda sivil toplum, üniversiteler ve diğer tüm sosyal taraflarla iş birliğinin öneminin farkındayız. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi `Türkiye Yüzyılı'nda ailemiz, istikbalimiz´ sloganıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz 8´inci Aile Şurasıyla adeta taçlandırdık. Alınan kararlar doğrultusunda hazırladığımız `Ailenin Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını´ da yakın bir zamanda açıklayacağız. Türkiye Yüzyılı, ailenin yüzyılı olacak şiarıyla da Cumhuriyetimizin ikinci asrında aile yapımızı ve bilhassa gençlerimizi, çağın risklerinden korumak ve gelişimlerini desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu´nu kurduk. Aile temelli sosyal politikalarımızı sağlam temellere dayandırmak için Bakanlık faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesi amacıyla Aile Enstitüsü kurulmasına dair çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin bir sonraki nesillere bir miras gibi devredilmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.