Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. H.Ç. (26) yönetimindeki 31 AJC 30 plakalı otomobil, T.İ.Ç. (28) yönetimindeki 34 AAY 713 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup refüje çıkan otomobiller, yön levhalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ş. (57) ve S.Ç. (55) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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