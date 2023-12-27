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        Gaziantep'te 58 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

        GAZİANTEP'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:05
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        Gaziantep'te 58 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
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        GAZİANTEP'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan' operasyonu düzenledi. Operasyonda 13'ü bir otomobil içerisinde, 45'i ise çiftlik evinde olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler A.T., C.K., O.A. ve  C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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