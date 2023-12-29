Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 3 otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 3 otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik Nurdağı ilçesinde 'Kalkan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, takibe alınan 3 farklı otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Organizatör şüphelileri A.B., İ.K. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-12-29 16:40:52

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
        Şahinbey'de 2023 yılında 9 bin 470 çiftin nikahı kıyıldı
        Şahinbey'de 2023 yılında 9 bin 470 çiftin nikahı kıyıldı
        Kadınlar kooperatifleşerek güçleniyor
        Kadınlar kooperatifleşerek güçleniyor
        Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
        Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...
        Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürd...