Gaziantep'te 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 3 otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik Nurdağı ilçesinde 'Kalkan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, takibe alınan 3 farklı otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Organizatör şüphelileri A.B., İ.K. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2023-12-29 16:40:52

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.