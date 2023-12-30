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        Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü

        GAZİANTEP´te, çalıştığı ayakkabı imalathanesinde üzerine asansör düşen Suriye uyruklu Ahmed Türkmen (45), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:25
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        Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü
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        GAZİANTEP´te, çalıştığı ayakkabı imalathanesinde üzerine asansör düşen Suriye uyruklu Ahmed Türkmen (45), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 12 Aralık'ta Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Ayakkabı imalathanesinde çalışan Ahmed Türkmen´in binmek istediği yük asansörü, halatı kopunca üzerine düştü. Yaralanan Türkmen, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince asansörün altından çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Türkmen, sabaha karşı 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 çocuk babası Türkmen´in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-12-30 11:21:01

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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