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        İnşaatın iskelesi çöktü; 2 işçi yaralı

        GAZİANTEP'te, inşaatta beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, enkaz altında kalan 2 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:35
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        İnşaatın iskelesi çöktü; 2 işçi yaralı
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        GAZİANTEP'te, inşaatta beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, enkaz altında kalan 2 işçi, yaralandı.

        İncilipınar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra, iş yeri inşaatında, beton döküldüğü sırada, iskele çöktü. İskelenin üzerinde çalışan İsmail D. ile Mahmut M., enkaz altında kalıp, yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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