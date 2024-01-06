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        Devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü Osman B. (54) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:15
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        Devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü Osman B. (54) yaralandı.

        Kaza, Nurdağı-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kimyasal madde yüklü TIR, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri sürücü Osman B.'nin yaralandığını belirledi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İncelemenin ardından TIR, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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