Gaziantep'te 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü

GAZİANTEP'tehusumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ömer Amiklioğlu (26), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Ömer Amiklioğlu'na isabet etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Amiklioğlu, kurtarılamadı. Bekar olduğu belirtilen Amiklioğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.