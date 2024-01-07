Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı

        GAZİANTEP'inŞamilkamil ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis girişine bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, ulaşılan sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te acil serviste 'şüpheli valiz' alarmı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'inŞamilkamil ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis girişine bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, ulaşılan sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söyledi.

        Olay, öğleden sonra Pirsultan Mahallesi'ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Olay yerinde bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı tüm hazırlıklarını yaparken, valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi. Acil servis yeniden hasta kabulüne başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
        Gaziantep'te 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
        Türkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Türkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Gaziantep'te elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...