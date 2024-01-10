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        Gaziantep'te, FETÖ'nün sözde ilçe imamı tutuklandı

        GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:10
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        Gaziantep'te, FETÖ'nün sözde ilçe imamı tutuklandı
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        GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY´nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılından beri firari olarak aranan R.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada R.K.´nin aynı zamanda örgütünün sözde Şehitkamil ilçe imamı olduğu tespit edildi. R.K., jandarma ekiplerinin merkez Şehitkamil ilçesinde bulunduğu adrese düzenlediği operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2024-01-10 14:06:19

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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