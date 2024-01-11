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        Tesisat ustası otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

        GAZİANTEP'te, tesisat ustası Can Özdağlı (38), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:55
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        Tesisat ustası otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        GAZİANTEP'te, tesisat ustası Can Özdağlı (38), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Olay, dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Can Özdağlı otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Can Özdağlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2024-01-11 11:49:59

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