İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali´nin babası toprağa verildi

TÜRKİYE İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali´nin, yaşamını yitiren babası Aziz Bali (93), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali´nin babası Aziz Bali, yaşlılığa bağlı olarak 15 gün önce hastanede tedaviye alındı. Aziz Bali, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bali için memleketi Gaziantep´in İslahiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi´nde, öğle vakti kılınan cenaze namazına, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile iş insanları, vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'ın kıldırdığı namazın ardından Aziz Bali´nin cenazesi, İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir ÇELİK

2024-01-13 14:51:49