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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te

         Süper Lig´in 20´nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep´e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:20
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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te
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         Süper Lig´in 20´nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep´e geldi.

        Süper Lig´in 20´nci hafta mücadelesi için kente gelen Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra konaklayacakları otele gitti.

        BONUCCI TAKIMLA GELDİ

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilirken, takım ile birlikte Gaziantep'e geldi. İtalyan futbolcu havalimanı çıkışında taraftarları selamladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Takımın gelişi

        -Taraftar coşkusu

        -Futbolculardan detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2024-01-13 18:17:19

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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