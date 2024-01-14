Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te soba sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        GAZİANTEP'tesobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te soba sızan gazdan zehirlenen çift öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'tesobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

        Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Yeniden
        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Yeniden
        Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Gaziantep ve çevre illerde camilerde şehitler için dua edildi
        Gaziantep ve çevre illerde camilerde şehitler için dua edildi
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te 54 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Gaziantep'te 54 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi