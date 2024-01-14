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        Gaziantep´te, ağır hasarlı 6 katlı bina yıkılırken çöktü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:40
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        Gaziantep´te, ağır hasarlı 6 katlı bina yıkılırken çöktü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        6 Şubat´taki depremlerden etkilenen Gaziantep´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde de depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 katlı Akar Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler tarafından kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında, apartman bir anda çöktü. Çökme ile etrafı bir anda toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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