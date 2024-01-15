Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü

        GAZİANTEP'teS.S.Ç. (15), kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'teS.S.Ç. (15), kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve çevre illerdeki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunu...
        Gaziantep ve çevre illerdeki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunu...
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe : 0-1
        Gaziantep FK - Fenerbahçe : 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig