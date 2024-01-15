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        'Güvercin' tartışmasında arkadaşı ile dedesini av tüfeği ile vurdu

        GAZİANTEP'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada Halil C., arkadaşı Muhammet Nazmi K. ile dedesi Servet E.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:15
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        'Güvercin' tartışmasında arkadaşı ile dedesini av tüfeği ile vurdu
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        GAZİANTEP'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada Halil C., arkadaşı Muhammet Nazmi K. ile dedesi Servet E.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

        Olay, öğleden sonra Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil C. ile arkadaşı Muhammet Nazmi K. arasında iddiaya göre besledikleri güvercinler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C., av tüfeği ile Muhammet Nazmi ile yanındaki dedesi Servet E.'ye ateş edip yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Dede ile torunun hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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