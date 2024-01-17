Gaziantep'te PKK operasyonu: 5 gözaltı
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan 5 kişiyi takibe aldı. Takip sonrası 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 327 fişek, 1 şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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