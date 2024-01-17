Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli
GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.
GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik polisleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Öte yandan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.
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