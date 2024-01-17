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        Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli

        GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:15
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        Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli
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        GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik polisleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Öte yandan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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