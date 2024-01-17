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        Gaziantep FK, Bodrum FK'yı 1-0'la geçerek tur atladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:20
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        Gaziantep FK, Bodrum FK'yı 1-0'la geçerek tur atladı
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        STAT: Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Emre Kargın, İlker Takpak, Bersan Duran

        GAZİANTEP FK: Batuhan Ahmet Şen - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Morais, Nkoulou,Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 46 Maxim), Mirza Cihan (Dk. 65 Mustafa Eskihellaç), Ömürcan Artan(Dk. 19 M´Bakata), İlker Karakaş (Dk. 46 Dragus), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Markovic) 

        BODRUM FK:Bahri Can Tosun - Omar İmeri (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Furkan Apaydın, Musah Mohammed (Dk. 67 Yusuf Bozkurt), Ali Eren İyican, Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Dk. 77 Arda Çetin), Samet Yalçın (Dk. 46 Erkan Değişmez), Halil İbrahim Sevinç, Eray Akar, Hacı Osman (Dk. 82 Burak Çoban)

        GOLLER: Dk. 90+5 Djilobodji

        SARI KARTLAR: Sumudica (T.D.),Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) - Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)

        Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 1´inci Lig temsilcilerinden Bodrum FK ile karşılaştı. Gaziantep FK 90+5´inci dakikada Djilobodji´nin golü ile kazanarak bir üst tura yükseldi.

        14´üncü dakikada sol köşeden Mirza´nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Nkoulou´nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından topa vuran Mirza´nın şutu direkten döndü.

        21´inci dakikada Mirza Cihan´ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Nkoulou´nun kafa vuruşunu kaleci Bahri Can Tosun son anda çıkardı.

        48´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus´un pasında sağ çaprazda topla buluşan Markovic´in şutu kalecinin müdahalesi ile direğe çarparak kornere çıktı.

        74´üncü dakikada sağ köşeden Maxim´in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Dragus´un kafa vuruşu direkten döndü.

        90+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic´in ortasında topa iyi yükselen Djilobodji´nin kafa vuruşu ağlara gitti:1-0

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

        2024-01-17 17:19:12

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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