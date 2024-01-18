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        Tartıştığı eşini öldürdü; yanlışlıkla vurduğunu iddia etti

        GAZİANTEP'te Eyüp Turan Karabağ (34), tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, temizlediği sırada silahının ateş aldığını iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:30
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        Tartıştığı eşini öldürdü; yanlışlıkla vurduğunu iddia etti
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        GAZİANTEP'te Eyüp Turan Karabağ (34), tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, temizlediği sırada silahının ateş aldığını iddia etti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ, tartıştığı eşi Bahar Karabağ'a tabanca ile ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. 2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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