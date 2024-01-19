Gaziantep'te, başkanlığa 3'üncü kez aday gösterilen Şahin'e coşkulu karşılama

AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3'üncü kez aday gösterilen Fatma Şahin, kentte partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da gerçekleştirilen 'AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3'üncü kez aday gösterilen mevcut belediye başkanı Fatma Şahin, kente dönüşünde havalimanında partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Şahin, yeni dönemde hizmet etme yolunda daha çok çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rabb'ime hamdediyorum. Siz benim yol arkadaşımsınız. Allah sizden razı olsun. AK Parti, şehrin derdiyle dertlenendir. AK Parti, milletin davasını sahiplenendir. Yerel seçimlere hazırız ve kararlıyız. Seçimlere, bacılarımızla, annelerimizle ve bütün ilçelerimizle hazırız. Bütün aile fertlerimizle seçime hazırız. Sandıktaki her oyu kendimize namus gördük. Bu her oy için AK Parti, gece gündüz demeden bütün kadrolarıyla büyük bir dayanışmayla sahada oldu. Gaziantep için daha çok gidecek yolumuz var. Bir anne gözüyle bakıyoruz. 2 milyona anne gözüyle bakıyoruz."