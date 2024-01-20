Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye´de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.