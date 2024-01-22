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        TAŞINMA TARTIŞMASINDA İŞYERİ SAHİBİ ENİŞTE, KİRACISI KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

        GAZİANTEP'te market işletmecisi Sezai Altın (48), taşınması için baskı yaptığı işyeri sahibi aynı zamanda eniştesi olan Süleyman C. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 05:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 05:23
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        TAŞINMA TARTIŞMASINDA İŞYERİ SAHİBİ ENİŞTE, KİRACISI KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ
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        GAZİANTEP'te market işletmecisi Sezai Altın (48), taşınması için baskı yaptığı işyeri sahibi aynı zamanda eniştesi olan Süleyman C. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi Semt Parkı'nda meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'a taşınması konusunda baskı yaptı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine taraflar konuşmak üzere semt parkında buluştu. Burada başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C., üzerinde bulunan tabancayla kayınbiraderi Sezai Altın'a ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sezai Altın'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü

        -Polisin güvenlik önlemi

        -Olay yerinde toplanan vatandaşlar

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Gaziantep -

        2024-01-22 05:23:00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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