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        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü

        GAZİANTEP´te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:25
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        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü
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        GAZİANTEP´te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi´nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan´ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almanan´ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.

        Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir´i gözaltına aldı. Atta Almanan´ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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