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        Gaziantep'te, 15 yavru köpek ağzı bağlanan çuvallara koyulup terk edildi

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde ağzı bağlanmış çuvallar içinde bulunan 15 yavru köpek, korumaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:05
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        Gaziantep'te, 15 yavru köpek ağzı bağlanan çuvallara koyulup terk edildi
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde ağzı bağlanmış çuvallar içinde bulunan 15 yavru köpek, korumaya alındı.

        İslahiye'de son 3 günde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğduğu belirtilen 15 yavru köpeği çuvallara koyup, ağzını bağlayarak çöplük veya ormanlara bıraktı. Vatandaşlarca bulunan köpekler, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Yavru köpekler koruma altına alınırken, barınağın sorumlusu Bekir Şentürk, "Son 3 günde 15 yavru köpeği ağzı bağlanmış, çuvallar içerisinde ormanlık veya çöp depolama alanına atılmış halde bulduk. Bu vicdansızlık, başka bir şey değil. Çuval içerisinde ölüme terk edilen yavrularımıza zamanında ulaşamamış olsaydık; açlık ve havasızlıkta telef olacaktı" dedi. Öte yandan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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