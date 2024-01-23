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        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:25
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        Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü (2)
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        CİNAYETKAMERADA

        Gaziantep´te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ın (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga sırasında Atta Almanan'ın yere düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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