Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü (2)

CİNAYETKAMERADA

Gaziantep´te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ın (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga sırasında Atta Almanan'ın yere düştüğü görüldü.

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