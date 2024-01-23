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        İlk iş gününde, 7'nci katta, yük asansöründen düşüp öldü (2)- Yeniden

        GAZİANTEP'te, parke ustası Muhammet Emin Arı (20), ilk iş gününde çalıştığı inşaatın 7'nci katında, yük asansöründen düşüp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:15
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        İlk iş gününde, 7'nci katta, yük asansöründen düşüp öldü (2)- Yeniden
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        GAZİANTEP'te, parke ustası Muhammet Emin Arı (20), ilk iş gününde çalıştığı inşaatın 7'nci katında, yük asansöründen düşüp, hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasında işe başladığı ilk gün, 9 katlı binanın 7'nci katında, bindiği yük asansöründen düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Arı´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2024-01-23 16:14:14

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