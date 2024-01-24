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        'Araç parkı' kavgasında bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı

        GAZİANTEP'te2 grup arasında çıkan 'araç parkı' kavgasında bıçaklanan Nurettin Kılıçparlar (24), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:15
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        'Araç parkı' kavgasında bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı
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        GAZİANTEP'te2 grup arasında çıkan 'araç parkı' kavgasında bıçaklanan Nurettin Kılıçparlar (24), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 21 Ocak'ta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında 'araç parkı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralanan Nurettin Kılıçparlar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Kılıçparlar, bu sabah hayatını kaybetti. Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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