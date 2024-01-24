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        Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletmeci tutuklandı

        GAZİANTEP´te, Sudanlı üniversite öğrencisi Atta Almanan´ı (23) alacak meselesi nedeniyle öldüren aynı ülke vatandaşı kafe sahibi Abobekir Altahir tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:15
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        Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletmeci tutuklandı
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        GAZİANTEP´te, Sudanlı üniversite öğrencisi Atta Almanan´ı (23) alacak meselesi nedeniyle öldüren aynı ülke vatandaşı kafe sahibi Abobekir Altahir tutuklandı.

        Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi´nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir yanında çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma sırasında Altahir, üniversite öğrencisi Atta Almanan´ı bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARININ GELMESİ BEKLENİYOR

        Almanan´ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alınarak Yeşilkent Mezarlığı morguna konuldu. Almanan´ın cenazesinin Sudan´dan gelen aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. 

        Olayın ardından gözaltına alınan kafa sahibi Abobekir Altahir ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2024-01-24 13:11:36

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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